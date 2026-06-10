Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve parti heyeti, Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret ederek, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette Çeler’e, TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ve TDP Girne İlçe Başkanı Mehmet Perçinkardeşler’in eşlik etti.

Pazar alanını dolaşan Çeler ve beraberindeki heyet, esnafın sorunları, beklenti ve talepleri hakkında bilgi aldı, parti olarak çözüm odaklı politikalar üretmeye devam edeceklerini vurguladı.