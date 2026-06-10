Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (Tam Parti) Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş, ülkenin yönetimine talip olduklarını ifade ederek, ekonomiden tarıma, kamu reformundan meclisteki verimsizliğe kadar birçok konuda radikal adımlar atacaklarını söyledi.

Tam Parti’den verilen bilgiye göre Ada Tv'de Gazeteci Ramazan Adnan'ın sorularını yanıtlayan Yüksekbaş, siyasetteki mevcut yapıya karşı güçlü bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Parti bünyesinde kişisel menfaatleri, milli menfaatlerinin önüne geçmiş hiç kimsenin bulunmadığını ifade eden Yüksekbaş, bu "Yeni nesil bir siyasetle" halkın kırılmış olan güvenini ve inancını tekrar inşa edeceklerini söyledi.

Yüksekbaş, gençlerin ülkeyi hak ettiği yere taşıyacağını, bu yüzden gençlere alan açtıklarını kaydetti.

Bütçe açığının nasıl giderileceği konusunun bugünkü gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Yüksekbaş, küçük dokunuşlarla büyük oranda düzeltmeler sağlayabileceklerini söyledi.

Yüksekbaş, hayat pahalılığıyla mücadele için tüm temel gıda maddelerindeki vergi ve fonların kaldırılacağını belirterek, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

Hükümete eleştirilerde de bulunan Yüksekbaş, "18 ayda KKTC ekonomisinde, tarımda, hayvancılıkta, enerjide ve turizmde reformlar yapabileceğiz" dedi.

Devlet yönetiminin ortak akılla ve milli menfaatler kapsamında yürütülmesi gerektiğini ifade eden Yüksekbaş, ülkenin milli, kültürel ve etik değerlerine bağlı olan herkesle birlikte bu ülkenin yönetimine talip olduklarını kaydetti.