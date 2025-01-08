Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) “2023 yılında 68 kız ve erkek çocuğunun anne-baba olduğuna” yönelik veriler paylaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, yetkililerin konuyu araştırıp önlem almasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Çeler, KTTB’nin çocuk yaştaki ebeveynlerle ilgili açıkladığı verilerin, “Bu ülkedeki herkesin ortak utancı olduğunu” ve konunun kamuoyunda yeterince konuşulup tartışılmadığına inandığını söyledi.

Verilerin "Toplumsal çürümenin göstergesi olduğunu” savunan Çeler, şöyle devam etti:

“Biz çocuklarımızı koruyamıyoruz, çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz, takip edemiyoruz, denetleyemiyoruz, onlara bunları yapanlara yeterli cezalar veremiyoruz, eğitim politikamız doğru değil demektir. Bunun gibi daha birçok eksiğimizi ve acı gerçeği yüzümüze vuran bu verilerle ilgili derhal gerekli adımlar atılmalıdır.”

Verilerde yer alan anne-babaların tespit edilerek, görüşülmesi, hikayelerinin dinlenilmesi ve rehabilite ile yasal tüm adımların atılması gerektiğini belirten Çeler, açıklamasında şunları kaydetti:

“Çocukların okul sıralarında olacağı, parklarda oynayacağı, teknolojik gelişimlerle harmanlanıp büyüyeceği bir çağda ‘anne-baba’ olmaları demek, Kıbrıs’ın kuzeyinin bir Orta Doğu zihniyetine doğru hızla sürüklenmesi demektir. Buna derhal dur demek, ne pahasına olursa olsun bu istismar ve utançtan kurtulmak için tüm birimler harekete geçmelidir. Geleceğimiz, birilerinin sapkın zihniyetine kurban edilemez. Bu bir insanlık suçudur.”