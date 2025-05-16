(Kamalı Haber)-İnternet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğa tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulundurduğu iddia edilen 24 yaşındaki A.A tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, A.A'nın "16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı" suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta bulunan bir binanın zihinsel engelliler tuvaletinde internet üzerinden Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanışmış olduğu 14 yaşındaki erkek çocuk ile rızası olmaksızın cinsel ilişkiye girerek '16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz' suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca 2025 yılı Mart- Nisan ayları içerisinde müşteki ile buluşarak gittikleri bir üniversitenin Kapalı Spor Salonu yanında bulunan araç park yerinde kullanımında bulunan araç içerisinde çocukla cinsel temasta bulunarak ' Cinsel Saldırıda' bulunduğunu, ayrıca yine aynı aylar içerisinde Boğaz-Ağırdağ arasında ova içerisinde tekrardan cinsel temasta bulunduğunu açıkladı.

Polis, şikayetin 13 mayıs 2025 tarihinde yapıldığını, zanlının kullandığı aracın

14.05.2025 tarihinde KGS sisteminden tespit edilerek aynı gün yapılan soruşturma ve tahkikat neticesinde zanlının isminin ve kalmakta olduğu yerin belirlenerek, 15 mayısta tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde görüşüp konuştuklarını ancak cinsel ilişki olmadığını söylediğini aktardı. Polis, müştekinin rehber öğretmenine olayı anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını belirti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlı ile müşteki arasındaki yazışmaların incelenmesi gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.