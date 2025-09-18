Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediği" iddialarına ilişkin "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye MSB Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki son gelişmelerin ardından Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorulara kaynaklar, şu yanıtı verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Türkiye MSB kaynakları, "Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine" dair basında yer alan iddiaların hatırlatılması üzerine , "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.