Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İşliyen ziyarette yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman Din İşleri Başkanlığı’nın yanında olduklarını belirtti. İşliyen, “Yavru vatan Kıbrıs'ta yapılacak faaliyetlerdeki iş birliğini bu alanda da sürdürebileceğimizi ve burada yaşayan kardeşlerimize gerekli desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Hakan Moral da T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, DİB Cami Hizmetleri Başkanı Turgut Erhan ve Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin ardından T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Din İşleri Başkanı Hakan Moral'a hediye takdim etti.