Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hala Sultan Cami Konferans Salonu’nda "Berat Kandili'ni İdrak ve Ramazana Hazırlık Programı da yapıldı.

Arabahmet Cami İmam Hatibi Mustafa Çakar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Berat Kandilini İdrak ve Ramazan'a Hazırlık Programı, Din Hizmetleri Müşaviri Abdul Kadir Boşal'ın açılış konuşmasının ardından T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan'ın selamlama konuşmasıyla devam etti.

Cami Hizmetleri Daire Başkanı Erhan'ın selama konuşmasının ardından kürsüye çıkan Din İşleri Başkanı Hakan Moral, "Yaklaşmakta olan on bir ayın -sultanı ramazan ayı öncesi güzel bir sürpriz yaparak ülkemize teşrif eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Hoca'ma ve Cami Hizmetleri Daire Müdürü Turgut Erhan Hoca'ma şükranlarımı sunuyorum. Programa katılım gösteren herbiri ayrı ayrı kıymetli olan görevlilerimizede teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verip, Berat Kandili’ni kutladı.

"Berat Kandilini İdrak ve Ramazan'a Hazırlık” konulu konferans veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, konuşmasının ardından din görevlileriyle sahada yaşanılan olumlu ve olumsuz durumlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.