TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını kutladı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin ve özgürlüğünün teminat altına alındığı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümü kutlu olsun. Kahraman ordumuz ve Kıbrıslı mücahit kardeşlerimizin omuz omuza vererek zafere ulaştığı Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerinin varlığına kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömmüştür." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs şehitlerini rahmet ve minnetle anan Fidan, gazileri şükran ve saygıyla yad etti.