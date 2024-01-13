Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret ve bu çerçevede yapılan açılış, anlaşma ve açıklamalar Rum gazetelerinde yankı buldu.

Gazeteler, Kıbrıs Türk basınından derlediği haberleri okurlarına şu başlıklarla aktardı:

Haravgi; “Türklerin İşgal Bölgelerinde Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması İçin ‘Anlaşma’… Yılmaz: İşgal Bölgeleri Türkiye’nin Kopmaz Parçasıdır”

Fileleftheros; “Erdoğan İşgal Bölgelerini Dinî Açıdan Yükseltiyor… Suat Günsel Camii Açılışı Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri Nereye Yönlendirmek İstediğini Gösteriyor”

Alithia; “Ersin Tatar İki Devlette Israrlı… Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Tatar’ın) Kulağını Okşuyor”