Yılmaz: “Amacımız KKTC’de her vatandaşa dokunmak, çok daha iyi ortamda yaşamasını sağlamak…"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’de her bir vatandaşa dokunmak, çok daha iyi nitelikli ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, Türkiye ile KKTC arasında yeni mali iş birliği protokolü konusunda çalıştıklarını açıkladı.

Yılmaz, Güzelyurt'ta narenciye ürünü için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin tonu hedefleyen bir soğuk hava deposu inşası çalışması başlatılacağını ifade etti.

Günübirlik KKTC ziyaretini sürdüren Yılmaz, Güzelyurt’taki iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, “Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türkünün de yüzyılıdır KKTC yüzyılıdır, bu yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Yılmaz, siyasi konularda da her zaman KKTC’nin yanında yer aldıklarını vurgulayarak “Egemen eşitliği, eşit statüyü savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Güzelyurt’ta Atatürk Parkı’nda TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı “Güzelyurt İftar Buluşması” düzenlendi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte sırasıyla Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Başbakan Ünal Üstel ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.