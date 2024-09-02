TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımızın 16 çeyrektir aralıksız devam ederek, depremin olumsuz etkilerini kısa sürede bertaraf etmesi memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 mevsimsel artış kaydederek yüzde 2,5 büyüme gösterdiğini belirten Yılmaz, bu yılın ilk çeyrek büyümesinin yüzde 5,3'e revize edildiğini ve bu senenin ilk yarısında büyümenin yüzde 3,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yılmaz, 2023 yılı kapsamında GSYH verilerinin de yukarı yönlü güncellendiğini ve yüzde 5,1 reel büyümeyle milli gelirin 1,1 trilyon doları aştığını aktararak, kişi başına düşen milli gelirin bir önceki yıla göre 2584 dolar artarak 13 bin 243 dolara ulaştığını ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

- "Cari açığımız OVP öngörümüzden çok daha hızlı düşmektedir"

Bu yılın ikinci çeyrek büyümesinde, sıkı para ve maliye politikalarının gecikmeli etkilerine ek olarak sanayi üretiminde ve ihracat performansındaki zayıflamaya neden olan takvim ve köprü günü etkilerinin devreye girdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele adımları kapsamında Orta Vadeli Programımızda öngörülen çerçevede makroekonomik dengelenme sürmektedir. Bu çerçevede net ihracatın büyümeye katkısı ithalatta görülen yavaşlamaya bağlı olarak 1,3 puan olmuştur. Nitekim son dönemde alınan politikalarla cari açığımız OVP öngörümüzden çok daha hızlı düşmektedir. Bugün açıklanan ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracatımız 2024 Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatımız da yıllık bazda yüzde 10,8 azalışla 27 milyar dolar oldu. İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri ağustos ayında 262 milyar dolara yükselirken, 2023 yılı mayıs ayında yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 122,2 milyar dolarla zirveyi gördükten sonra kademeli bir şekilde azalarak, 2024 Ağustos itibarıyla 78,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Dış ticaret açığındaki düşüşle birlikte cari açıktaki daralmanın da önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenmektedir."

Yılmaz, harcamalar yönüyle değerlendirildiğinde, bu yılın ikinci çeyreğinde özel kesim ve kamu kesimi tüketim harcamalarının sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 0,7 arttığını, toplam tüketim harcamalarının bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,5 artış kaydettiğini aktararak, tüketim harcamalarındaki artışın yılın ilk çeyreğine kıyasla yavaşlama eğilimi gösterdiğini, sıkılaşma tedbirlerine ek olarak devreye alınan makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle talepte yaşanan dengelenme eğiliminin teyit edildiğini belirtti.

- "Vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulayacağız"

Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımlarının yüzde 0,5 arttığını, yurt içi talebin büyümeye katkısının yüzde 1,2'ye gerilediğini bildiren Yılmaz, üretim sektörlerinde de iktisadi faaliyetteki dengelenmenin etkilerinin belirginleştiğini kaydetti.

Yılmaz, üretim yönüyle değerlendirildiğinde, bu yılın ikinci çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörünün yüzde 2,5, tarım sektörünün yüzde 3,7 büyüme kaydettiğini, sanayi sektöründe ise takvim ve köprü günlerinin de etkisiyle yüzde 1,8 daralma yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımızın 16 çeyrektir aralıksız devam ederek, depremin olumsuz etkilerini kısa sürede bertaraf etmesi memnuniyet vericidir. Önümüzdeki dönem için makroekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda üçüncü çeyreğe yönelik öncü göstergeler, talepteki dengelenmenin devamıyla beraber talebin enflasyon üzerindeki daraltıcı etkisinin süreceğine işaret etmektedir. Sürdürülebilir büyümenin tesisi açısından fiyat istikrarının tesisiyle üretim, tüketim ve yatırım kararlarının sağlıklı bir şekilde alınması desteklenecek, ekonomide kaynak dağılımı etkinleştirilecektir.

Programımız doğrultusunda büyümenin kompozisyonunu da öngördüğümüz şekilde özel tüketim harcamalarının görece az arttığı, yatırımlarda ise yüksek artışların kaydedildiği bir yapıda gerçekleşmesini sağlayacağız. Tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçiş çabalarımıza devam edeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi güçlendirerek vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulayacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu kapsamda hedeflerine ulaşacakları yol haritasını içeren güncellenmiş 2025-2027 dönemi OVP'yi yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.