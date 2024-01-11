Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik KKTC ziyaretini tamamlayarak saat 20.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar da Yılmaz’la birlikte Türkiye’ye döndü.
Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve bakanlar uğurladı.
Sabah saatlerinde KKTC’ye gelen Yılmaz, Dr. Suat Günsel Camisi’nin açılış törenine katılmış, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya gelmiş, Güvercinlik ve Vadili köylerinde vatandaşlarla görüşmüştü.