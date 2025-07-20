20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma ve açılış törenleri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde “Ay Yıldız Aynı Yoldayız” sloganıyla gerçekleşen törende, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı ve tamamlanan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları’nın açılışı yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, Türkiye’den ve ülkeden bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ eşlik etti.

Tören, “Sen Kıbrıs Türkü’nü yalnız mı sandın?” isimli 20 Temmuz Barış Harekatı’na ilişkin video gösterimiyle başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, cumhurbaşkanları ve bakanların katılımıyla Cumhurbaşkanlığından telekonferans yöntemiyle Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni yapıldı. Temel atmanın yapıldığı alanda Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hazır bulunarak, kurdeleyi kesti. Törende, Türkiye tarafından KKTC halkına kardeşlik ve dayanışma ruhuyla armağan edilen ve ilk etapta 320 yatak kapasiteli olarak planlanan hastanenin tamamlanmasıyla sadece KKTC’nin değil tüm Kıbrıs’ın en büyük ve en gelişmiş sağlık tesisi olacağı kaydedildi. Erdoğan, burada yaptığı kısa konuşmada, hastanenin kısa zamanda yükseldiğini görme temennisinde bulundu.

Temel atma törenin ardından telekonferans yöntemiyle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları’nın açılışı yapıldı. Kavşakta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı'nda ise cumhurbaşkanları ve bakanların katılımıyla temsili kurdele kesildi.

Törene ilişkin dağıtılan basın bülteninde, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin meşru müdahalesinin, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda insan haklarını ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri esas alan bir barış misyonu olarak tarihe geçtiği vurgulandı. Bültende Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türklerinin huzurunun ve Türkiye’nin güvenirliğinin teminatı olduğu kaydedilerek, bunun yanında Türkiye’nin farklı siyasi görüşlerin ortak bir kararlılık sergilediği, güçlü bir milli birlik örneği olduğu ifade edildi.