): TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu işbirliği için Kavelaşvili'ye teşekkür etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.