Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığı tarihi çağrıyı yineleyerek, “Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC’yi bir an evvel tanıyın” dedi.

“Bütün çabamız adaya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz” diye konuşan Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, 2021 yılında Cenevre’de ortaya koyduğu vizyona vakit kaybetmeksizin karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, herkesi selamlayarak başladı ve “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün bizi bir kez daha hasretle, muhabbetle bağrına basan Kıbrıs Türk halkına, adada yaşayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’deki 85 milyonun selam ve sevgilerini ileten TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, istiklal ve istikbal uğruna can veren aziz şehitleri rahmetle yad ederek, mekanlarının cennet olmasını diledi. “Rabbim bizlere de şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri kutlu emanetlere sahip çıkmayı nasip eylesin” diye konuşan Erdoğan, gazilere de sağlıklı ve bereketli ömür niyaz ederek, her birine şükranlarını sundu.

1974 Barış Harekatı’nın önünü açarak, Kıbrıs Türk halkını bir soykırımdan kurtaran dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve ömrünü Türk dünyasının birliğine ve dirliğine adayan Alparslan Türkeş’i de rahmet ve minnetle anan Erdoğan, şehitlerin hatırasına sahip çıkan ve onların yere düşürmediği sancağı sahiplenen Kıbrıs Türk halkını da tebrik etti.

-“Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi”

Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek, genç nesilleri tarih bilinci ve şuuruyla yetiştirmek zorunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için maalesef kan, gözyaşı ve katliam demek idi. Adada tek bir Türk bırakmamaya yeminli Enosis sevdalıları barış ve huzuru dinamitledi. İnsanlık onurunu ve vicdanını ayaklar altına alarak, Kıbrıs Türklerine zulmetti. Kardeşlerimiz, evlerinden, yurtlarından, ailelerinden hayatlarından zorla koparıldı. Burada bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Gözünü kin ve nefret bürümüş hastalıklı bir zihniyetin neler yapabileceğini hem de çok acı bir şekilde bu topraklarda gördük. Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi.”

Kıbrıs Türkü’nün direniş azmi ve özgür yaşama iradesinin kırılamadığının altını çizen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm riskleri göze alarak, Kıbrıs Türk halkının yanında olacağının hesap edilemediğini kaydetti. “Türk ordusu, 49 yıl önce mücahit kardeşleriyle omuz omuza çarpışarak, yazdığı destanla Kıbrıs adasına barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdi” diyen Erdoğan, “Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün KKTC çatısı altında kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye’nin de sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkı geleceğine daha bir umutla bakıyor” şeklinde konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, garanti anlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde kahraman Mehmetçiğin adaya ayak bastığı 20 Temmuz 1974 gününün, Kıbrıs Türkü’nün asla yalnız olmadığını ve Türk milletinin hiçbir zaman boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

-“20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur özlemi doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür”

“20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur özlemi doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür” diyen Erdoğan, “Adanın güneyinde ise kendisini Kıbrıs’ın tek hakimi ve sahibi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyet hala varlığını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Rumların yeni liderinin Enosis, EOKA bayrakları altında poz verdiğini ifade eden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “EOKA terör örgütünün silahsız, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlederek, toplum mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Gerçekleri yani yaptıkları mezalimi ve katliamı bu şekilde tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklar” dedi.

“Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız ne de unutturacağız. Dünyanın da unutmasına asla izin vermeyeceğiz” vurgusu yapan Erdoğan, “Tarih apaçık göstermiştir ki Rumların Kıbrıs Türkü’ne tahammülü yoktur. Kıbrıs Türk tarafının yarım asrı aşkın bir süre çözüm için her türlü çabayı ortaya koyduğu müzakerelerden sonuç alınamamış olmasının nedeni de budur” şeklinde konuştu.

-“Bütün çabamız adaya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz”

Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin, hiçbir zaman müzakereden ve uzlaşıdan kaçmadığını belirten Erdoğan, “Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık, kin gütmedik” dedi. Adanın iki unsurunun bir arada, barış içinde yaşamasının yollarını samimi bir şekilde aradıklarını ifade eden Erdoğan, “Bütün çabamız adaya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adadaki gerçekler apaçık ortada iken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın 2021 yılında Cenevre’de ortaya koyduğu vizyona vakit kaybetmeksizin karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe, yeni bir müzakere sürecine girişilmesinin söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, “Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı tek iş kendi kabahatini gizleyerek, başta Avrupa Birliği olmak üzere üçüncü taraflara bizleri şikayet etmektir” dedi.

“Kıbrıs Türkü’nün eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmedikleri gibi KKTC’nin anavatan Türkiye ile gönül ve dava birliği içinde olmasından da rahatsız oluyorlar” diye konuşan Erdoğan, 20 Temmuz 1974’te bu bağların ne kadar güçlü olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün varlığının, güvenliğinin, esenliğinin ve refahının daima güvencesi olacağının altını çizen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Çalışmalarımız maruz bırakıldığınız hukuk dışı gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması hedefiyle kararlılıkla sürecek” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın, KKTC’ye geçen sene Kasım ayında Semerkant’ta anayasal ismiyle kucak açtığına işaret eden Erdoğan, bunu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gözlemci üyeliğinin izlediğini belirterek, bu adımların yenilerinin de geleceğini söyledi.

-“Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC’yi bir an evvel tanıyın”

Adanın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması ve yok sayılmasının mümkün olmadığını kaydeden Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığı tarihi çağrıyı tekrarlayarak, “Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC’yi bir an evvel tanıyın” dedi.

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması, güçlü bir devlet haline gelmesi için bu zamana kadar verdikleri desteği her anlamda artırarak, devam ettireceklerini belirten Erdoğan, bugün açılışını yaptıkları Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin Kıbrıs Türk kardeşleriyle iş birliklerinin yeni bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

-“Yeni terminal, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir cazibe ve çekim merkezi haline gelmesine katkıda bulunacak”

Yeni terminal binası ve pistinin açılışını bugün gerçekleştirerek, bayram sevincini ve gururunu artırdıklarını ifade eden Erdoğan, bu güzide eserin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkesi bir kez daha şahsı ve milleti adına tebrik etti. Erdoğan, yeni terminalin, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir cazibe ve çekim merkezi haline gelmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Barış Harekatı’nda şehit olan Mehmetçik ve Mücahitleri rahmetle, gazileri şükranla anan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin müstesna isimleri merhum Dr. Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın Kıbrıs Türk halkına ve tüm Türk milletine kutlu olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye’nin 11 ilindeki deprem felaketinde ebediyete uğurlanan Kuzey Kıbrıs’tan Şampiyon Meleklere Allah’tan rahmet ve mekanlarının cennet olmasını diledi.