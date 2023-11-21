"(İsrail-Filistin) Şu anda rehinelerin iadesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralarda olumlu neticeler almak"

"Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul, her koşulda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır. Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir"

"Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin rehine takasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralarda olumlu neticeler almak." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Kul gayret eder, Allah tamamlar" şeklindeki Cezayir atasözünde de ifade edildiği gibi, iki ülke arasında işbirliğini her alanda geliştirmeye yönelik çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan, Tebbun ile Filistin'de yaşanan insani dramı da konuştuklarını ifade ederek, Cezayir'in Filistin davasına en güçlü ve en samimi desteği veren ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul, her koşulda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır. Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, basına yansıyan haberleri takip ettiklerini ve sürece gereken katkıyı sunduklarını belirterek, "Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İsrail ve Filistin'in üzerinde mutabık kalacağı adil bir barışın uygulanmasında bölge ülkeleriyle birlikte garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık." diye konuştu.

- Cezayir ile 13 anlaşma imzalandı

Cezayir ile muhtelif alanlarda imzaladıkları anlaşmalarla ikili ilişkilerinin ahdi zeminini tahkim ettiklerini söyleyen Erdoğan, "13 imza attık. Türkiye ve Cezayir için hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde de ticaretten enerjiye, çevreden kültüre, ilişkilerimizin tüm veçhelerinde atılabilecek ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rehinelerin iadesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor"

Erdoğan, "İkili görüşmenizde Gazze'de yaşanan soykırımın sona ermesi, yaralıların tahliyesi ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili nasıl bir yol haritası çizdiniz?" şeklindeki soruya, şöyle yanıt verdi:

"Şu anda rehinelerin iadesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralarda olumlu neticeler almak."