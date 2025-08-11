İngiltere yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesine ilişkin, gazetecilerin tekrar tekrar hedef alınmasından ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Sözcüsü, İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen gazeteciler hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sözcü, "Gazze'de gazetecilerin tekrar tekrar hedef alınmasından ciddi endişe duyuyoruz. Çatışmaları haber yapan muhabirler, uluslararası insani hukuk kapsamında koruma altındadır ve gazeteciler korkmadan bağımsız olarak haber yapabilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Sözcü, İsrail'in gazetecilerin işlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğinin de altını çizdi.

Sözcü, gazetecilerden birinin Hamas ile bağlantılı olduğu iddiasına verdiği yanıtta da "Bu iddia kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulmalıdır, ancak gazetecilerin tekrar tekrar hedef alınmasından ciddi endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.