Günübirlik ziyaret için KKTC'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dr. Fazıl Küçük'ün Hamitköy'deki anıt mezarına çelen koydu.

Anıttepe'deki törende Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Dr. Fâzıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük de yer aldı.

Tören, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un anıta çelenk sunmasıyla başladı; ardından saygı marşı ve saygı duruşuna geçildi. Kurtulmuş'un anıt özel defterini imzalamasıyla tören sona erdi.

Kurtulmuş anıt özel defterine şunları yazdı:

"Akdeniz'in zapt edilemez kalesi Kıbrıs'ımızdaki Türk Mücahit güçlerini bağımsızlık, milli onur ve manevi değerler şuuruyla birleştiren, mücadeleci ruhu inşa eden, büyük Türk devlet adamı ve Mücahit Dr. Fâzıl Küçük'ü rahmet ve şükran duygularıyla yad ediyoruz.

Kendisinin de ifade ettiği gibi, her nesil ürettiği eserleri yeni nesillere aktarmakla sorumludur.

Siz bize Kıbrıs gibi büyük bir eseri emanet ettiniz; bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yücelterek gelecek nesillere armağan edeceğiz."

Törenin ardından Dr. Fâzıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük tarafından konuk heyete Fazıl Küçük kitapları armağan edilirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Küçük'e TBMM'nin anı tabağını hediye etti.

(RU/YIL) Fotoğraflı

Haber: Raif Uzkan