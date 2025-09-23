Güney Kıbrıs’ta ağustos ayında taze sebze ve yeşilliklerin fiyatları temmuz ayına göre yüzde 49.3 oranında artı.

Haravgi gazetesi Tüketiciyi Korunması Birimi Tüketici Ürün Fiyat Gözlemevi’nin açıkladığı verilere dayanarak en fazla fiyat artışının, yüzde 49.3 ile taze sebze ve yeşilliklerde yaşandığını yazdı.

Habere göre taze sebze ve yeşillikleri, yüzde 4.9 ile tüp gaz; yüzde 3.8 ile taze et; yüzde 2.7 ile bitkisel yemeklik yağ; yüzde 2.4 ile çamaşır deterjanı; yüzde 2.3 ile granül kahve; yüzde 2.2 ile tuvalet kağıdı; yüzde 2 ile tuz ve yüzde 1.7 ile yumuşatıcı takip etti.

Fiyatlarda en fazla düşüş ise sırasıyla yüzde 13.4 ile taze balık; yüzde 13 ile kabuklu deniz ürünleri; yüzde 3.8 ile donmuş balık; yüzde 1.5 ile yoğurt; yüzde 1.4 ile bulgur; yüzde 1.4 ile yağ ve yüzde 1.2 ile bebek bezinde yaşandı.