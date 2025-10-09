Tatlısu’da sakin Ali Çam (E-45), Gazimağusa’da yönetimindeki araçla seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, dün saat 15.30'da aracında seyir halindeyken aniden rahatsızlanan Çam, önce özel bir hastaneye ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı.

Görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Çam’ın otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği bildirildi.