Girne-Alsancak çevre yolunda 6 Ekim’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, üç kişinin polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, kazada methaldar aracı gerçekte E.A’nın (K-22) kullanmasına rağmen B.K.(K-21) ile Ü.K (E-34) aralarında anlaşarak kaza yerine sonradan gitmesini sağladıkları Ü.K’nin aracı kullandığı yönünde polise yalan bilgi verdikleri belirlendi.

Olayla ilgili tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.