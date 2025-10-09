Mehmetçik’te Bayraklar mevkiindeki bir arazi içerisinde, bu sabahın erken saatlerinde, eski eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan altı kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimde, M.Ç.(E-35), K.K.(E-38), T.A.(E-51), A.S.(E-46), İ.K.(E-36) ve R.T.(E-43), eski eser bulmak maksadıyla yetkili makamdan izinsiz olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü tespit edildi.

Bahse konu şahısların tasarrufunda bulunan dedektör, 2 adet çapa, kürek, kazma ve yer altını kontrol etmekte kullanılan bir cihaz ise emare olarak alındı.

- Gazimağusa'da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Gazimağusa’da, bugün, polis tarafından şüpheli olarak görülen A.Ö’nün (E-20) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 9 adet elektronik sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Alkollü dört şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Gazimağusa’da, dün, A.Y.(E-47), C.T.B.(E-61) ve V.D.(E-45), Girne’de ise N.Y.(E-40), alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Girne’de darp

Girne’de bir eğlence mekanında, 5 Ekim’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, C.T.(E-21) başı ile E.H’nin (E-27) yüzüne vurup ciddi şeklide darp etti, burnunda kırık oluşmasına sebep oldu.

Yürütülen ileri soruşturmada, C.T. tespit edilerek tutuklandı.

- Girne’de hileyle hırsızlık

Girne’de 23 Eylül’de, bir işletmeye müşteri olarak giden J.I.(E-30), konu işletmeye 10 bin TL karşılığında satıp teslim etmiş olduğu dizüstü bilgisayarı, içerisindeki bilgileri alıp geri vereceği yönünde işletme sahibine yalan beyanda bulundu. Söz konusu şahıs, konu bilgisayarı aldıktan sonra işletmeye geri teslim etmeyip hileyle çaldı. Zanlı J.I. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması devam ediyor.