Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Tatlısu Belediyesi’nde sandığa giden belediye emekçilerinin gelecek dönemde Toplu İş Sözleşmesi imzalama yetkisini kendilerine verdiğini duyurdu.
Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, Tatlısu Belediyesi’nde sendikal yetki belirleme sürecinin bugün kurulan sandıkla netlik kazandığı belirtildi.
Belediye çalışanlarının katıldığı referandumda, Ahmet Serdaroğlu'nun başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası ile Mustafa Yalınkaya’nın başkanlığındaki Belediye Emekçileri Sendikası yarıştı.
Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, Kamu-İş, sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 75'ini alarak Tatlısu Belediyesi’nde "Yetkili Sendika" unvanını resmen kazandı.
Açıklamada, seçim sonuçlarının ardından yapılacak ilk büyük hamlenin belediye yönetimi ile yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanması olacağı kaydedildi.
- Serdaroğlu: "Süreç barışçıl ve demokratik bir çerçevede tamamlandı”
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sürecin barışçıl ve demokratik bir çerçevede tamamlandığına dikkat çekti.
Serdaroğlu, Kamu-İş’in, Tatlısu Belediyesi emekçilerinin haklarını koruma noktasında kararlı bir duruş sergileyeceği vurguladı.