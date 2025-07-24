Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Eskişehir ilinde meydana gelen yangına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işleriyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eskişehir’de meydana gelen orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Bu vesileyle, her alanda olduğu gibi orman yangınlarıyla mücadele konusunda da Anavatan Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyorum.

İnanıyorum ki Türkiye, mevsim ve iklim şartları nedeniyle yaygınlaşan bu afetlerle mücadeleyi kısa sürede başarıyla sonuçlandıracaktır.”