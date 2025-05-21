Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Budapeşte’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde yaptığı ve her zaman olduğu gibi bu defa da Kıbrıs Türk halkının haklarını kararlılıkla savunduğu konuşmasından dolayı, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Budapeste’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’nde yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıkça dile getirdiği gibi, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı ile dayanışmanın daha da güçlenmesi ve Türk dünyasının, doğru bildiği yoldan sapmadan, yürekten bağlı olduğu Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve adalet mücadelesine daha güçlü bir şekilde destek vermesi, bizler için büyük anlam ve değer taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yer almadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafı her zaman eksik kalacaktır.

Öte yandan, zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesine yönelik alınan kararı ve Sayın Erdoğan’ın, ‘İnşallah uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi umut ediyorum’ şeklindeki ifadelerini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Budapeşte'de düzenlenen TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, ‘Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Semerkant Zirvemizde Teşkilatımıza gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, Aile Meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır’ şeklinde konuşması bizleri ayrıca onurlandırmıştır.

Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk halkına her zaman ve her koşulda samimiyetle destek veren, yanımızda duran ve dayanışmasını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına bir kez daha en derin teşekkürlerimi sunarım.”