686 metrekarelik sağlık merkezi 35 milyon TL bütçeyle hayata geçirildi

Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi, bugün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından kamu binalarında yapılan incelemelerde “yüksek riskli” olarak değerlendirilen ve yıkılan Değirmenlik Sağlık Merkezi, yeniden inşa edilerek modern yapısıyla bölge halkının kullanımına sunuldu.

Temeli 21 Ağustos 2024’te atılan yeni bina için gerçekleştirilen açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, hekimler, sağlık çalışanları ve bölge halkı katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek birer konuşma yaptı.

- Tatar: “Milli egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz; KKTC yatırımlarla güçleniyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, merkezin bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç yaşta yaşamını yitiren ve merkeze adı verilen Dr. Engin Arkan’ı da rahmetle anan Tatar, “Engin Arkan kardeşimiz doktor olarak bu bölge halkına büyük hizmetler verdi. Adının bu merkeze verilmesi son derece anlamlıdır. Onun adı bu sağlık merkezinde yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Tatar, “Biz elbette bir anlaşma istiyoruz fakat milli egemenliğimizden asla taviz vermeyiz. Sıfır asker, sıfır garanti anlayışına hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz” dedi.

Tatar, KKTC’nin yatırımlarla her geçen gün güçlendiğini ve halkına sağlık, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediğini vurguladı.

- “Türkiye’nin desteğiyle büyük adımlar atıyoruz”

Türkiye’nin son üç yılda KKTC’ye 40 milyar TL’nin üzerinde mali kaynak sağladığını anımsatan Tatar, “Bu rakam reel anlamda daha da yüksek bir değere karşılık geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sağlık, eğitim, turizm, yükseköğrenim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda büyük adımlar atıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine teşekkür eden Tatar, “Türkiye’nin desteğiyle KKTC sadece ekonomik anlamda değil, uluslararası alanda da güçlenmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı ve farklı platformlarda bayrağımız dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

Tatar, son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek Lefkoşa’da yapımı süren devlet hastanesi, Güzelyurt ve Pamuklu’da planlanan yeni hastaneler, Maraş ve Lapta’da açılan sağlık merkezleri ve Değirmenlik’te hizmete giren merkezin halkın ihtiyaçlarını karşılamada büyük rol oynayacağını söyledi.

Bölgedeki altyapı yatırımlarına da değinen Tatar, Ercan Havalimanı’nın yeni terminaliyle yolcu sayısının arttığını ve bunun bölgenin gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı.

- “KKTC ekonomisi krizlere rağmen büyümeye devam ediyor”

Turizmde artan yatak kapasitesi, üniversitelerde 100 bini aşan öğrenci sayısı ve sanayiye yönelik yoğun taleple ekonomide büyümenin sürdüğünü belirten Tatar, her alanda ekonomik büyüme ve gelişme yaşandığını, dünyadaki krizlere rağmen KKTC’nin istikrarlı biçimde yoluna devam ettiğini ifade etti.

Halkın içinden gelen bir cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye’yle birlikte bu kutlu yolu yürüdüklerini belirtti ve ülkenin geleceğine güvenle baktığını dile getirdi.

- Üstel: “2025 sağlık yılı olacak dedik; halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz”

Başbakan Ünal Üstel ise törende yaptığı konuşmada, hükümetin halkın ihtiyaçlarını karşılamak için planlı şekilde çalıştığına ve verilen tüm sözlerin birer birer yerine getirildiğine vurgu yaptı.

- “Deprem sonrası önceliği okullara ve sağlık merkezlerine verdik”

Deprem sonrası acil bir komite kurarak binaların dayanıklılığını incelediklerini, önceliği okullar ve sağlık merkezlerine verdiklerini belirten Üstel, eğitim alanında bugüne kadar 27 okulun yeniden yapıldığını, bazı projelerin öz kaynaklarla, bazılarının iş insanlarının katkılarıyla, bazılarının ise Türkiye ile imzalanan protokoller kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

- “Vatandaşlarımız bölgelerinde modern sağlık hizmeti alacak”

Üstel, sağlık alanında da benzer çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın Lefkoşa’ya gitmeden bölgelerinde modern sağlık hizmeti alabilmeleri için merkezleri tek tek elden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yerine bir yıl içinde yeni bir bina yapma sözü verdiklerini hatırlatan Üstel, bu sözün planlanan süreden önce yerine getirildiğini söyledi.

Üstel, yeni merkezin halkın talebi üzerine aynı yerde inşa edildiğini, yaşlıların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla asansör eklendiğini belirterek, projede emeği geçen Sağlık Bakanlığı çalışanları ile yüklenici firmaya teşekkür etti.

Başbakan Üstel, 2025 yılını ‘sağlık yılı’ ilan ettiklerini de hatırlatarak, hedeflerinin hem mevcut merkezleri yenilemek hem de yeni hastane ve merkezler kazandırmak olduğunu söyledi.

Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa’daki projelerin hızla ilerlediğini, Gazimağusa’da yeni sağlık ocağının açıldığını, Pamuklu’da temel atma aşamasına gelindiğini kaydeden Üstel, Dikmen’de yeni bir merkez için ihale sürecinin başlatıldığını söyledi. Üstel, sağlık merkezlerindeki eksik cihaz ve ilaçların ise Türkiye’nin desteğiyle tamamlandığını, yıl sonuna kadar tüm eksiklerin giderileceğini vurguladı.

- Elektrik kesintisi ve yangınlar

Üstel, konuşmasında son dönemde yaşanan uzun süreli elektrik kesintisine de değinerek, KIBTEK’in altyapısına yönelik siber saldırılar gerçekleştirildiğini, polis tarafından sorumlunun yakalandığını ve Türkiye’den gelen uzman heyetlerin incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Yangınlara karşı alınan tedbirleri de açıklayan Üstel, yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgelerde temizlik çalışmalarının hızlandırıldığını belirtti. Yangınlarla mücadelede Türkiye’nin desteğinin sürdüğünü de vurgulayan Üstel, Ercan Havalimanı’na konuşlandırılan bir helikopter ve askerin envanterindeki iki araçla birlikte KKTC’nin havadan müdahale kapasitesinin üç araca çıktığını söyledi

- “Türkiye hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı”

Üstel, afet yönetimi ve sağlık yatırımlarında Türkiye’nin katkılarına dikkat çekerek, “Anavatanımız Türkiye hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Depremde, yangında, sağlıkta her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Üstel konuşmasını, “Halkımızın mutluluğu, güvenliği ve sağlığı için söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçiriyoruz. Az konuşup çok iş yapmaya devam edeceğiz. Bu modern sağlık merkezinin bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.

- Dinçyürek: “Hedefimiz KKTC halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, yeni merkezin sadece bir bina değil, bölge halkına çağdaş donanımlı ve modern altyapıya sahip sağlık hizmeti sunacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dinçyürek, 6 Şubat 2023 depreminden sonra kamu binalarının depreme dayanıklılığının yeniden değerlendirildiğini anımsatarak, “Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yerine bir yıl gibi kısa sürede modern bir merkez kazandırdık, bugün de sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni merkezin 35 milyon TL’ye mal olduğunu belirten Dinçyürek, projelerin yerel kaynaklarla birlikte Anavatan Türkiye’nin bilgi birikimi ve katkılarıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Son iki yılda Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar tüm sağlık merkezlerinin elden geçirildiğini, eksik tıbbi cihazların tamamlandığını belirten Dinçyürek, Maraş ve Lapta Sağlık Merkezlerinin açıldığını, Pamuklu Devlet Hastanesi’nin temelinin atılacağını ve Girne, Lefkoşa, Güzelyurt hastaneleri ile Devlet Laboratuvarı inşaatlarının sürdüğünü söyledi.

Dinçyürek, 686 metrekare kapalı alana sahip, iki katlı ve asansörlü yeni sağlık merkezinde muayene, kadın doğum, diş hekimi, pansuman, aşı, çocuk ve EKG odalarının yanı sıra eczane, laboratuvar, kayıt ve idari birimlerin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne ve projeye katkı koyan herkese teşekkür eden Dinçyürek, “Hedefimiz KKTC halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Bu yolda ilerliyoruz” dedi.