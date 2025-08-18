(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 100 gram uyuşturucu olduğu düşünülen toz madde, 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokainle yakalanan Çağın Akartürk yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Ağustos tarihinde Ortaköy’de okaliptüs ağaçlarının altında atıl bir şekilde bırakılan araçta uyuşturucu olduklarına dair bilgi aldıklarını ve Kod Bin operasyonu düzenlediklerini söyledi. Polis, operasyon kapsamında pusu görevine başladıklarını, 14 Ağustos’ta zanlının araçla olay yerine geldiğini ve anahtarla ağaçların altındaki aracı açıp içeri girdiğini kaydetti. Polis, zanlının araç içerisinde bir şeyler yaparken, ekiplerin yanına gittiğini, polisi görünce aracı kilitlediğini, camların kırılarak, zanlının makul güç kullanılarak, tutuklandığını açıkladı. Polis, aracın içerisinde uyuşturucu görülmesi üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının bu kez de elleri kelepçeli bir şekilde kaçmaya çalışırken, yere düştüğünü ve kısa süre sonra yakalandığını belirtti. Polis, araçta ve bagajda yapılan aramada 100 gram uyuşturucu olduğu düşünülen toz madde, 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokain, hassas terazi, 3 bin 215 TL ve 640 Euro, cam kavanoz bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, naylon parçalarının üzerinde parmak izi incelemesi başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının telefonunun şifresini polise vermediğini, DATA İnceleme Şubesinden yardım istendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.