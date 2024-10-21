Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yer alan törende yaptığı konuşmada, müsabakalarda emeği geçenleri ve müsabakalarda yer alan gençleri tebrik etti ve başarılar diledi.

Yapılan çalışmaların kişisel gelişim, disiplin ve takım ruhu açısında önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin uluslararası müsabakalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini vurguladı.

“Farklı ülkelerden ailelerin çocukları, evlatlarımızla birlikte mücadele ediyor” diye konuşan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle tanınma yolunda ilerlediğini, dünyaya bu anlayışla yönetildiği mesajı verildiğini kaydetti.

Gençlerin, büyük başarılara imza attığına işaret eden Tatar, “Gençlerin başarıları bizi mutlu ediyor. Yaptıkları çalışmalarla hayata hazırlanıyor ve gelecekteki başarılarına katkı koyuyorlar. Ders çalışma yanında takım ruhu ile spor yapmak sağlık, özgüven ve mental açıdan önemlidir. Hedeflerinize ulaşmak ve başarıyı yakalamak için yılmadan çalışmaya devam edin” dedi.