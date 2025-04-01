Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplumu bölmeye yönelik, aşırı kırıcı ve radikal söylemlerin Başsavcılık ve polis tarafından soruşturulması gereken unsurlar haline geldiğini belirtti.

“Bu tür ifadelerin yol açtığı bölünmelerin daha fazla yayılmasını kabul edemem.” diyen Tatar, devletin gereğini yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde başörtülü bir kız çocuğunun okula girme isteğiyle ilgili yaşandığını belirttiği tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Tatar, hükümetin bu noktada bir konsensüs için çaba ortaya koyduğunu kaydederek, ortak akıl ve sağduyu çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu.

Tatar, "KKTC halkı, her tartışmadan güçlenerek ve kenetlenerek çıktı. Tarih boyunca böyle oldu, tarihimizden aldığımız güçle bu süreci de kenetlenerek geçeceğiz.” dedi.

- "Tartışmaların kırıcı ve ayrımcılığı körükleyen ifadelerle desteklenmesi toplumsal barışı tehlikeye atıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Değerli Kıbrıslı Türk Halkı" diyerek başladığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde, başörtülü küçük bir kız çocuğunun okula girme isteğiyle ilgili yaşanan tartışmaların, toplumumuzun farklı kesimleri arasında derin yaralar açtığını üzülerek gözlemliyorum. Bu tür tartışmaların, birbirimizi kıran ve ayrımcılığı körükleyen aşırı uç ifadelerle desteklenmesi, toplumsal barışımızı tehlikeye atmaktadır." dedi.

Tatar, bu tür tartışmaların kırıcı ve ayrımcılığı körükleyen aşırı uç ifadelerle desteklenmesinin toplumsal barışı tehlikeye attığını vurgulayarak, “KKTC halkı, her tartışmadan güçlenerek ve kenetlenerek çıktı. Tarih boyunca böyle oldu, tarihimizden aldığımız güçle bu süreci de kenetlenerek geçeceğiz.” dedi.

Bazı okullarda yaşanan ve ileride de yaşanması muhtemel olayların önüne geçilmesi adına, hükümetin bir konsensüs için çaba ortaya koyduğunu belirten Tatar, süreci fazla uzatmadan, bu konuda etkin bir karar alınması ve alınacak karara tüm kesimlerin uyması gerektiğini vurguladı. Tatar, kendisinin de bu süreci yakından takip ettiğini söyledi.

“Bu noktada, hepimizi ortak akıl ve sağduyu çerçevesinde hareket etmeye davet ediyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm tarafların uzlaşı ve diyalog ortamına kavuşması için, sağduyulu davranılmasının ortak çözüm yollarının konuşulmasının ve fikir ayrılıklarının medeni bir şekilde tartışılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

- “Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık makamlarından adım atmalarını talep edeceğim”

Öte yandan, toplumu bölmeye yönelik, aşırı kırıcı ve radikal söylemlerin yalnızca toplumsal huzuru zedelemekle kalmadığına, Başsavcılık ve polis tarafından soruşturulması gereken unsurlar haline geldiğine işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

“Adaletin ve hukukun üstünlüğünün teminatı olarak, bu tür ifadelerin yol açtığı bölünmelerin daha fazla yayılmasını kabul edemem. Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık makamları ile vakit kaybetmeden görüşerek, hukuk zemininde adımlar atmalarını talep edeceğim. Hiçkimsenin huzurumuzu bozmasına müsaade etmemeliyiz. Devlet, gereğini yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu nedenle, kırıcı, ayrıştırıcı, kin ve nefreti körükleyen, toplumsal kavgayı körükleyen böyle söylemlerin soruşturulması için gerekli mercilerin devreye gireceğini vurgulamak istiyorum. Bu konuda vakit kaybetmeyeceğim. “

- “Toplumun tüm kesimlerini barış ortamını yeniden tesis etmeye davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberliğin geleceğin en sağlam teminatı olduğunun altını çizerek, hep birlikte, saygı, hoşgörü ve diyalog esasına dayalı bir ortamı yeniden inşa etmek için ele ele verilmesi çağrısında bulundu.

Tatar, “Toplumumuzun tüm kesimlerini, seviyeli tartışmaya, oluşan toplumsal yaraları birlikte sarmaya ve barış ortamını yeniden tesis etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.