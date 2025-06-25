Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından terfi ettirilen 168 polis mensubu için dün akşam Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törene katılarak, terfi alan personeli tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, polis teşkilatının devletin en güvenilir kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Siyasetten uzak, liyakata dayalı ve mülakata bağlı olarak gerçekleştirilen terfilerin önemine dikkat çeken ve Kıbrıs Türk halkının verdiği milli mücadeleye değinen Tatar, polis teşkilatının, kurulan yönetimlerle birlikte kurumsallaşıp güçlendiğini ve en iyi şekilde yönetildiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarının, halkın huzur ve güvenliği için polis teşkilatına verdiği desteğin önemine işaret eden Tatar, bu desteğin teşkilatın güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmanın ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkün olabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, terfi alan tüm personele ve görevini sürdüren polis mensuplarına başarılar dilerken, emekli olanlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.