Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılmasının 4’üncü yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Kapalı Maraş’la ilgili mal mülk sorununun çözüme kavuşturulması ve bölgenin insanlığa kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Geçiş noktasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı. Törende bölgeyi ziyaret eden 2 milyonuncu kişiye hediye takdim edildi.

-Tatar: "Fevkalade önemli bir siyasi gelişme...4 yılda 2 milyon 200 bin ziyaretçi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada Maraş açılımının fevkalade önemli siyasi gelişme olduğunu belitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Maraş'ın açılmasının doğru bir karar olduğunu bölgeyi ziyaretinde teyit ettiğini kaydeden Tatar, Kapalı Maraş'a ziyaretçi sayısının geçmiş dönemlerle kıyaslandığında artmakta olduğunu da ifade etti.

“Dört yılda buraya 2 milyon 200 bin ziyaretçi” geldiğini belirten Tatar, Kapalı Maraş'ın bölge turizminin ve ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak çabasının KKTC’yi tanıtmak olduğunu belirten Tatar, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesi için turizm ve yükseköğrenim başta olmak üzere tüm sektörlerin gelişeceğine inandığını ifade etti.

Ortadoğuda yaşanan çatışmaların üzücü olduğunu belirten Tatar, “Buradakı barış ve huzun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahede etmekteyiz” dedi.

Kıbrıs’ta adil kalıcı sürdürülebilir bir çözüm istediklerini belirten Tatar, bunun tek yolunun iki devletin iş birliğiyile mümkün olduğunu anlattı.

New York dahil yaptığı ve yapacağı yurt dışı temaslarının iki devletin iş birliğine yönelik temaslar olduğunu belirten Tatar, “Maraş'a gelince… Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Bu da bir gerçek” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974’te haklı bir müdahalede bulunduğunu, Mutlu Barış Harekatı sonrası adada herhangi bir toplumlar arası çatışma yaşanmadığını anlatan Tatar, Ada’da zorla bir çözüm olamayacağını, Birleşmiş Milletler'in de dediği gibi iki tarafın da onaylayacağı bir çözüm olabileceğini kaydetti.

Çözümün temeli olarak “ortak bir zeminin” ancak “uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan muktesep hak dedikleri egemen eşitlik ve eşit uluslarrası statü tesciliyle” olabileceğini belirten Tatar, bunu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul’da söylediğini belirtti.

Tatar, Maraş açılımına katkı koyan eski TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eski Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve diğer kesimlere teşekkür etti.

-"Temennimiz TMK ararları ile çözüme kavuşturmak"

Kapalı Maraşı, uluslararası hukukun bir parçası haline gelmiş Taşınmaz Mal Komisyonunun vereceği kararlarla “tüm mal mük meslesini bir çözüme ulaştırmanın” ve böylece bölgeyi insanlığa kazandırılmasının temennisi olduğunu belirten Tatar, her gün turislerin bölgeyi ziyaret etmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Tatar, bölgenin güvenliğindeki katkılarından dolayı da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür etti.

-Uluçay

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında, Kapalı Maraş’ın açılmasıyla birlikte Gazimağusa’ya ilginin arttığını, Kapalı Maraş'ın açılması sürecine katkı koyan eski Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti.