Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Uluslararası Sanat Buluşması’nda sergi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Güzelyurt Uluslararası Sanat Buluşması kapsamında yer alan serginin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışındaki konuşmasında, uluslararası haksızlıklara ve engellemelere sanat dili ve evrensel iletişim kanalları ile karşılık verildiğini belirterek, uluslararası bir buluşma ile yaratılan eserlerin evrensel bir dille dünyayla paylaşılmasının büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sanat barıştır, güzelliktir, yaratıcılıktır, insanların barış diliyle daha fazla iş birliği yapmaları ve birbirlerine güvenmeleri ve yarattıkları eserleri geleceğe taşımalarıdır' diye konuştu.

“Bugünün güzelliklerinin birlikte yaratılıp gelecek nesillere aktarılmasında sanatın önemli rol oynadığını” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir etkinliğin devam ettirilip uluslararası boyuta taşınmasından dolayı Güzelyurt Belediyesine teşekkür etti.

Güzelyurt’un yeşiliyle, mavisiyle, üniversiteleriyle, spor kulüpleriyle, çevresiyle, gençleriyle yeni gelişmeleriyle güzel bir kent olmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından ülkeye gelen tüm sanatçılara sevgi, hürmet ve kardeşlik duygularını ifade etti.