Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt ve Lefke Kadın Kolları’nın düzenlediği resepsiyona katıldı.

Ersin Tatar Seçim Ofisi tarafından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, resepsiyonda UBP Kadın Kolları Seçim Komite Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, Lefke Kadın Kolları Başkanı Pelin Vural ve bölge halkıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Siyasete girmeden önce ve aktif siyasette yer almasından itibaren her zaman halkıyla iç içe olduğunu belirten Tatar, “Vatan, bayrak sevgisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlılığımız ve Anavatan Türkiye sevgisi, bizleri bir yapandır” dedi.

-“Federasyonu söylemekten çekiniyorlar”

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının devamına işaret eden Tatar, rakip adayın federasyon istediğini ancak son zamanlarda dile getirmekten çekindiğini de söyledi.

-“Erdoğan, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyuruyor”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı’nda 4’üncü kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısını yaptığını anımsatan Tatar, federasyon defterinin kapandığını, KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle güçleneceğini ve iki devletli çözüm siyasetini dünyaya duyurduğunu kaydetti.

-“Manifestom, sağlam devlet sağlam gelecek”

Tatar, dünyada savaş ve katliamların yaşandığını dile getirerek, Kıbrıs’ta 1974 yılından bu yana barış, huzur ve güven içinde yaşandığını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün verdiği özgürlük ve varoluş mücadelesinin ardından kendi devletini kurduğunu ve onurlu bir şekilde yaşadığını anlatan Tatar, “Manifestom, sağlam devlet, sağlam gelecektir. Bizi birbirine bağlayan bu özellikler ve gönül birliğidir. Geleceğe emin adımlarla yürümek, kimsenin insafına kalmadan kendi bayrağımızla ezan sesiyle yaşamak bize yakışandır” dedi.

-“Federasyon tüketildi, paradigma değişikliğine gidildi”

Yıllarca federasyon görüşüldüğünü ancak sonuca varılamadığını da kaydeden Tatar, Crans Montana görüşmelerinde sıfır asker ve sıfır garantinin gündeme gelmesinin ardından federasyon görüşmelerinin tüketildiğini, paradigma değişikliğine gidilerek, iki devletli çözüm siyasetinin yürütüldüğünü ifade etti.

Tatar, ambargolar altındaki Kıbrıs Türkü’nün "sırf antlaşma olsun" diye geleceğini teslim edeceği, çoğunluğun azınlığı yöneteceği, garantörlük ve askeri varlığın sona ereceği federasyon modelinin kabul edilemez olduğunu da belirterek, “Karşı taraf, federasyona ve askerin çekilmesine hazır ancak dik durup 19 Ekim’de iki devletli çözüm siyasetini onaylatmak bize yakışandır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sıradan bir seçim olmadığına, devletin bekası ve halkın geleceği için önemli olduğuna işaret eden Tatar, “Doğu Akdeniz’de geleceğe onurumuzla, milli ve manevi değerler ile kimliğimizle yürüyeceğiz. Zafer bizlerin olacak” dedi.

-Sibel Tatar: “Kadınlar ülkenin geleceğine sahip çıkacak”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte yürüyeceğimiz için teşekkür ederim. Resepsiyonda muhabbeti ve enerjiyi görünce mutlu oldum. Kadınlar ülkenin geleceğine sahip çıkacak. Güzelyurt ve Lefke bölgesi kadınları, toprağına, ülkesine, vatanına, bayrağına çocuklarının ve kendilerinin geleceğine her zaman sahip çıktı. Seçimde alınacak zafer, hepimizin başarısı olacak.”