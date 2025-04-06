Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği ve Morder iş birliğinde Mormenekşe’de düzenlenen "3. Kültür, Sanat ve Üretici Festivali"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar festivalde yaptığı konuşmada, gençlerin kendi kültürleriyle yaşama devam etmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, bunun ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kültürün yaşatılmasında Kıbrıs folklorunun büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin kendi kültürüne, maneviyatına, geleneklerine ve ülkesine sahip çıkmasını istedi.

Cenevre’de yapılan gayriresmi Kıbrıs toplantısında Kıbrıs’ın yararına olacak her türlü iş birliğine hazır olunduğunun ortaya konulduğunu da anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs’ta biz ayrı bir halkız, kültürümüzle ve sanatımızla varız. Bu topraklarda kökleşmeye devam edeceğiz” dedi.