Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2’nci Türksoy Müzeler Birliği Ülke Koordinatörleri Çalıştayı’nın kapanış etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, müzecilikle ilgili yapılan çalıştayın önemine dikkat çekerek, yapılan çalışmalara değer verdiğini söyledi.

Kıbrıs’ta binlerce yıllık bir tarihin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel mirasın bir zenginlik olduğunu ve geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

New York ve Londra’da bulunan müzelerde Kıbrıs’tan götürülen tarihi eserlerin bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu eserlerin hukuk yolu ile ait olduğu yere geri getirilmesi temennisinde bulundu.

Eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin desteğiyle bir gün önce Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde “Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesinin” açıldığına işaret eden Tatar, müzede farklı bölgelerden kapı ve sandıkların sergilendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni açılan müzenin yanında ise 2 yıl önce Etimesgut Belediyesi’nin katkılarıyla Milli Mücadele Müzesini açtıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi’nin 3 Mayıs’ta açılacağını dile getiren Tatar, şu an kullanılan Cumhurbaşkanlığı binasının ise müze olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

KKTC’de farklı konularda müze açmanın mümkün olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojinin gelişmesiyle belgeler ve görüntülerin sergilenebileceğini vurguladı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin çok önemli belgelere ve evraklara sahip olduğunu dile getiren Tatar, bunların müze içerisinde değerlendirilmesinin gelecek nesillere bırakılacak en büyük zenginlik olduğunu söyledi.

Müze konusunda yapılan çalıştayda Türk devletlerinden gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY ve Türk Devletler Teşkilatı’nda karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.