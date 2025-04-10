TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün olduğu gibi gelecekte de koşullar ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacaklarını, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Yılmaz, “Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınması, refahının artması ve geleceğe güvenle yürümesi için tüm imkanlarını seferber ediyor” dedi.

KKTC’de günü birlik ziyarete bulunan Cevdet Yılmaz, katıldığı Yüksek Mahkeme ile Millet Kütüphanesi’nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Bugün temelini attıkları bu yapıların Türkiye’nin KKTC’nin yanındaki kararlı duruşunun somut birer ifadesi olduğunu belirten Yılmaz, “KKTC'nin ekonomik büyümesi, sosyal gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Söze Metehan’daki yerleşkeye değinerek başlayan Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğinin mimari ifadelerine ev sahipliği yapan, Türk devletinin kalbinin atacağı bu alanda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta artan yargı yükünün, uzmanlaşma ihtiyacı ve dijitalleşen süreçlerin yeni ve bütüncül bir yargı merkezini zorunlu kıldığını söyleyen Yılmaz, “Bugün bu zarureti bir yatırıma, bu ihtiyacı somut bir çözüme dönüştürüyoruz” dedi.

Yüksek Mahkeme binasının, KKTC'nin yüksek yargı organının kurumsal kimliğine yakışır, kapsamlı ve çağın gereklerine uygun şekilde titizlikle planlandığını belirten Yılmaz, toplam 6 bin 500 metrekarelik alanda yükselecek bu yapının Anayasa Mahkemesi salonları, duruşma salonları, yargıç ve raportör ofisleri, arşiv birimleri ve tören salonu gibi bölümleriyle yargı mensuplarına daha düzenli, güvenli ve etkili bir çalışma ortamı sunacağını söyledi.

Yeni binayla birlikte adalet hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını, karar alma süreçlerinin hız kazanacağını kaydeden Yılmaz, “Hedefimiz, KKTC’de adaletin güven verdiği, sistemin daha iyi işlediği bir yapıyı hep birlikte kurmaktır” dedi.

Bugün yerleşke içinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millet Kütüphanesi’nin de temelinin atıldığını belirten Cevdet Yılmaz, yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik yapı hakkında da bilgi verdi.

Burasının sadece kitapların sıralandığı bir mekan değil aydınlık okuma salonları, verimli grup çalışma alanları, çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek özel bölümü ve arşiviyle bilgiye erişimi her zamankinden daha kolay hale getireceğini belirten Cevdet Yılmaz, “Bu yeni kütüphane, özellikle gençlerimiz ve araştırmacılarımız için adeta bir nefes alma alanı, yeni fikirlerin yeşereceği bir ilham kaynağı olacak” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle yürümesi için güçlü bir ekonomi, nitelikli bir eğitim, sağlam bir sağlık sistemi kadar sağlam bir devlet yapısı da gereklidir” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bir ülkenin kalıcı gücü ve kurumsal itibarı yalnızca insan kaynağıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda işlevsel bir kurumsal yapı ve bu yapıyı destekleyen nitelikli yapılaşma ile doğrudan ilişkilidir. KKTC’de yürüttüğümüz tüm kamu yatırımlarında esas aldığımız temel yaklaşım da budur. Kurumların temsil değeri, sahip oldukları fiziki ve kurumsal altyapının gücüyle doğru orantılıdır.

Eğer bir ülkede kurumlar arası görev ve yetki paylaşımı net değilse, süreçler verimli işlemiyorsa, bilgi akışı sağlıklı kurulamıyorsa; bu durum hem vatandaşın devlete olan güvenini zedeler hem de dış dünyada ülkenin kurumsal imajını zayıflatır.

Biz KKTC’de bu riskleri ortadan kaldırmak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü pekiştirmek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sistematik hale getirmek için planlı ve eş zamanlı adımlar atıyoruz. Adalet, güvenlik, sağlık, eğitim gibi hayati alanlardaki binalar sadece hizmetin sunulduğu yerler değildir. Aynı zamanda devletin ciddiyetini, vizyonunu ve halka bakışını da yansıtır. Çağın teknolojik imkanlarıyla donatılmış, çalışanların motivasyonunu destekleyen, vatandaşın kolaylıkla hizmet alabildiği bu yapılar, KKTC’nin itibarını da yukarı taşır.”

Fiziki şartların yeterli olmasının tek başına kafi olmadığını da ifade eden Yılmaz, süreçlerin iyileştirilmesi, insan kaynağının güçlendirilmesi, dijitalleşme ve mevzuatın da güncellenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“En modern binada verimsiz süreçlerle başarı sağlanamayacağı gibi, en idealist personel de çağın gerisinde kalmış yapılarda potansiyelini ortaya koyamaz. KKTC için kurumsal kapasiteyi artırmakla birlikte, bu kapasiteyi taşıyacak çağdaş, fonksiyonel ve vatandaş odaklı hizmet binalarını da hayata geçiriyoruz.”

Bu anlayışın yansıması olarak bugün temeline harç koydukları Yüksek Mahkeme binasının yalnızca adalet sisteminin değil, kurumsal altyapının bütünü açısından stratejik bir adım olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, öğleden sonraki programda Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin lansmanını yapacaklarını anımsattı.

“Tüm bu projeler, Türkiye ile KKTC arasındaki planlı ve sürdürülebilir iş birliğinin ürünüdür” diyen Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi bizim öncelikli hedefimizdir” ifadelerine kullandı.

Bugünkü ziyaretinde 17-18 Mart’ta Cenevre’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin himayesinde düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı ve sonuçları hakkında da fikir teatisinde bulunma imkanı bulduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Adadaki taraflar arasında farklı alanlarda geliştirilmesi öngörülen işbirliği çabalarını destekliyoruz. Bu çabalar hem Adadaki iki devletin bir ortak çalışma kültürü tesis etmesine katkı sağlayacak, hem de adadaki halkların hayatını kolaylaştıracak.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyona işaret eden Yılmaz, Tatar’ın bu vizyon doğrultusundaki kararlılığı ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmadaki eşsiz azminin yol gösterici olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Tatar’ın tarihin bu önemli döneminde üstlendiği bu hayati vazifeyle Kıbrıs Türk halkının haklı davasını büyük bir dirayet ve kararlılıkla taşıdığını belirtti. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve adanın gerçeklerini temel alan bir çözüme kavuşturulmasının Türkiye’nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu her fırsatta vurguladıkların anımsatan Yılmaz, “Böylesi bir çözüm adanın tamamında istikrar, güven ve huzuru hakim kılacak, keza bunun da ötesine geçerek tüm bölgemizin istikrar ve refahına katkı sunacak” dedi.

Yılmaz, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye’nin 1571'den bu yana Kıbrıs adasının kadim ve asli unsuru olan Türk halkının haklı ve onurlu mücadelesinde sarsılmaz bir şekilde yanında yer aldığını, bu tarihi duruşlarının asla değişmeyeceğini belirtti.

Yılmaz, “Bugün olduğu gibi gelecekte de, koşullar ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, KKTC'nin her alanda kalkınması, refahının artması ve geleceğe güvenle yürümesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir” dedi.

Bugün temelini attığımız bu değerli yapıların kararlıklarının somut birer ifadesi olduğunu belirten TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, “KKTC'nin ekonomik büyümesi, sosyal gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Projenin hayata geçmesinde emeği bulunan kurumlara ve teknik ekibe teşekkür de eden Yılmaz, Yüksek Mahkeme binasının ve Millet Kütüphanesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diledi.

KKTC’de önümüzdeki ay yapılacak Teknofest’e de değinerek, herkesi davet eden Yılmaz, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cumhurbaşkanlığı ve meclis binalarının da açılacağını anımsattı.