Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte BRTK'nın 60’ıncı ve Güzelyurt Portakal Festivali'nin 45’inci yılı vesilesiyle dün gece düzenlenen KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Gazi Set Orkestrası'yla birlikte verdiği konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konserdeki konuşmasında, BRTK'nın 60’ıncı ve Güzelyurt Portakal Festivali'nin 45’inci yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Gazi Set Orkestrası ile birlikte konser vermesinin önemine dikkat çekti.

Gazi Set Orkestrası’nın yıllardır Kıbrıs Türk kültürüne katkıda bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, grup üyelerini yakından tanıdığını ve takdir ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar; kültür, sanat ve müziğe sahip çıkarak Kıbrıs’ta ayrı bir halk olduğunun gösterildiğini belirterek, “Kimse bize engel olamaz, ayrı bir halk olarak varız ve var olacağız. KKTC sonsuza dek yaşayacak” dedi.

Sahnede sergiledikleri performanstan dolayı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na ve Gazi Set Orkestrası’na teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kuruluşunun 60’ıncı yılı nedeniyle BRTK’yı ve festivalin 45’inci yılından dolayı Güzelyurt Belediyesi’ni tebrik etti.