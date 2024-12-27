Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin ödüllü akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Aralık Yıl Sonu Sergisi’nin” açılışına katıldı.

İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 2024 yılının zorluklar ve mücadelelerle geçtiğini belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandığı başarılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini dünyaya duyurmayı başardığını ifade etti.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen serginin üniversitenin üretkenliğini ve zenginliğini ortaya koyarken, eserlerin müze niteliğinde bir arşiv oluşturmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu çabalar, eğitim sistemimizin ne kadar ileri seviyelere ulaştığını ve bölgemizdeki öncülüğümüzü bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

Yapılan kültür ve sanat çalışmalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin medeni dünyada yerini almasına hizmet ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’in yanı sıra serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi.