Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 1-4 Mayıs tarihleri arasında, Ercan Havalimanı eski terminal binasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanında incelemelerde bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ve Oğuz’a incelemeleri sırasında TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz’ın eşlik ettiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST heyecanını birlikte yaşadıklarını kaydederek, “Bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında ortaya konan bu büyük organizasyon, gençlerimize hem ilham verecek hem de onları geleceğin dünyasına hazırlayacak. Öğrencilerimizin böylesine önemli bir platformda yer almaları, bizler için gurur ve mutluluktur.” dedi.

Çavuşoğlu, gençlerin, çocukların bu dev organizasyonda üreten, geliştiren ve sorgulayan bireyler olarak yer alacağını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, bu anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, öğrencileri, öğretmenleri ve tüm halkı TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya davet etti.

Açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC’nin, teknoloji firmaları, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının iş birliğiyle hayat bulacağı ifade edildi.

TEKNOFEST KKTC’de her yaştan ziyaretçiye farklı etkinlikler sunulacağı da belirtilerek, hava gösterilerine, konserlere, sergilere, atölyelere, simülasyonlu deneyim alanlarına, planetaryum, fuar etkinliklerine ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, TEKNOFEST KKTC’nin 6 ana kategori ve 13 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla genç mucitlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunacağı da belirtildi.