Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kırgızistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi memnun edecektir." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.

KTMÜ'nün Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Tatar, "Kırgızistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi bizi memnun edecektir." ifadesini kullandı.

Tatar, Aralık 2023'te Kırgızistan'ı ziyaretinde KTMÜ'de kendisine fahri doktora tevdi edildiğini anımsatarak "Hep o günden bugüne gönlümüz sizinle olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için sizlerin desteğini çok önemsediğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Üniversiteye davet edilmekten memnuniyetini dile getiren Tatar, ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekten dolayı hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin giderek daha da gelişmekte olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğini kaydetti.