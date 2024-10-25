Tatar, KTEV’in 30. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV), Bedesten’de düzenlenen 30’uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar etkinlikteki konuşmasında, Eğitim Vakfı’nın kurulmasında ve çalışmaların yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün eğitime büyük önem verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan katkılarla öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve ülkeye yapacakları hizmetlere katkıda bulunulduğunu söyledi.

Kurumsallaşma ve devlet yapısı içinde yapılan bağışlarla vergi indirimiyle birlikte Vakfın çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonominin gelişmesi, iş insanları, kurum ve kuruluşların yapacakları yardımlarla daha fazla gence eğitim katkısı verilmesinin, herkesin temennisi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Adıyaman’da yaşamını yitiren öğretmen, öğrenci ve velilerin isimlerinin yaşatılması için toplanan bağışların, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı kanalıyla öğrenci bursu verilecek olmasının Vakfın ne kadar güvenilir olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Devletin, belirli kriterlere bağlı olarak öğrencilere burs verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hayatın zorlaştığını ve maliyetlerin arttığını bu nedenle fırsat eşitliği bağlamında yapılan destek ve verilen bursların öneminin arttığını ifade etti.

Küreselleşen dünyada yurtdışında başarılı olan çok sayıda Kıbrıslı Türk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere aldıkları burslarda başarılar diledi.