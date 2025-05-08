Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raporuna İlişkin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporuyla, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan, gerçeklerden kopuk ve siyasi saiklerle hazırlanmış taraflı belgelere, bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı değerlendirmede “Avrupa Birliği, kendi koyduğu kuralları açıkça çiğneyerek, 2004 yılında Kıbrıs Rum tarafını tam üye yapmış ve bu hamlesiyle Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını yitirmiştir. Dolayısıyla, AB kurumlarının Rum liderliğinin sözcülüğüne soyunmak dışında bir tutum sergilemesini beklemek gerçekçi değildir.” İfadelerini kullandı.

“Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret, Kıbrıs Türk Halkının kendi iradesi ve toprakları üzerindeki egemenlik hakkının en güçlü tezahürlerinden biridir” diyen Tatar, bu ziyareti yasadışı olarak nitelendirmenin, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve kurumsal kimliğini hedef alan hadsiz bir tutum olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, bu adanın göz ardı edilemez, inkar edilemez en somut gerçeklerinden biri olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya yönelik bu tür beyhude girişimlerin hiçbir hükmü olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yerleşkesinin açılışı, Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında kurumsal varlığını pekiştirme kararlılığının somut bir göstergesidir. Bu açılış, egemen devlet statümüzü daha da güçlendiren, kurumsal kimliğimizi pekiştiren tarihi bir adımdır. Bu gerçeklik, hiçbir siyasi saikle gölgelenemez, yok sayılamaz.

KKTC’de düzenlenen ve Sayın Erdoğan’la birlikte gençlerle buluşma fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST’te, Türkiye’nin havacılık, teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarını birebir görmek, Kıbrıs Türk gençliğine gurur vermiş; Anavatanın bu alandaki gücünü, bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Buna karşın; AB kurumlarının, Kıbrıs Türk halkının attığı her adımı küçümseyen, sorgulayan ve gölgeleyen yaklaşımları, BM Genel Sekreteri’nin “yeni atmosfer” olarak tanımladığı ortamı zedelemekte; diyalog ve uzlaşı çabalarını baltalamaktadır. AB’nin Kıbrıs konusundaki bu yanlı tutumunu sürdürdüğü sürece, herhangi bir diyalog süreci veya adil ve kalıcı bir çözüm arayışında aktör olarak yer alması mümkün değildir.

Kıbrıs Türk halkı, hak ve çıkarlarını savunmaya; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidine yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Adada adil ve kalıcı bir çözüme ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde ulaşılabilir. Avrupa Parlamentosu’nun bu gerçekleri göz ardı eden yaklaşımı ise Halkımız nezdinde yok hükmündedir.”