Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, sosyal bir devlet olarak her vatandaşına sahip çıkma anlayışındadır” dedi.

-Tatar: “Önümüzdeki günlerde engelli bireylere yönelik çalışmalar olacak”

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar kabulde KKTC’de bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ve ülkede yaşayan engelli bireylerin kamusal alanlarda karşılaştıkları sorunları ve çözüm olanaklarını değerlendirdi.

Engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşama kavuşabilmeleri için hem spor hem de sosyal alanlarda yapılan çalışmalara destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, sosyal bir devlet olarak her vatandaşına sahip çıkma anlayışındadır” dedi.

Tatar, devletin artan imkanları doğrultusunda engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için yürütülen çalışmaların önemini her fırsatta vurguladığını kaydetti.

“Sizlerin duyarlılığı ve yeni projelerle engelli bireylerin beklentilerini karşılayabilmek, gerekli yasal düzenlemeleri sağlamak en büyük temennimdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların gündemde tutulmasının ve bu konuda halkın duyarlılığının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki günlerde engelli bireylere yönelik çalışmaların olacağını ve bu konuda çalışmaları birlik içinde yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

-Yılmaz

KAÜ Öğretim Üyesi Emel Yılmaz, KAÜ olarak engelli bireylerin yükseköğrenimde yaşadıkları sorunların aşılması için hazırlanan proje hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verirken, KAÜ öğrencisi Ahmet Kurkmaz da hazırladığı projenin detaylarını paylaştı.