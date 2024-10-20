Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası’nın düzenlediği Türk Dünyası İş Forumu’na görüntülü bağlantı ile katılarak konuşma yaptı

Çorlu’da Enişte Sülün konferans salonunda Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan ticaret temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen forumu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar yerinde izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzaktan bağlantı ile yaptığı konuşmasında, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile gayriresmî akşam yemeğinde bir araya gelmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi seçiminden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndüğünü ancak yapılan seçimin ardından Meclis Başkanı’nın henüz Resmî Gazete’de yayımlanmamasından dolayı Cumhurbaşkanlığı için vekâlet verememesinden ötürü toplantıya katılamadığını söyledi.

Türk dünyasının bağlarının güçlenmesi için yapılan toplantının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıyı düzenleyenlere ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Kıbrıs milli davasını yürütmenin mutluğu içinde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, New York’taki gayriresmî yemekte, ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, halk ve demokrasi olduğunu, bu gerçeğin görülmesi gerektiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde mücadelesini sürdürdüğünü’ söylediğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’de Mavi ve Gök Vatan’da ulusal çıkar ve menfaatlerin korunması için mücadele verildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve kabul ettirilmesi için uğraş verildiğini, ekonomik yapının güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devletine ve vatanına inanan başarılı işler yapan ticaret insanları ve sanayiciler bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ambargo ve izolasyonlara rağmen turizm sektöründe 30 bin yatak kapasitesinin geçildiğini, konutlarla beraber 50 bin yatak kapasitesine ulaşıldığını vurguladı.

Yükseköğretimdeki başarılardan da bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve diğer ülkelerden 100 bine yakın öğrencinin üniversitelerde öğrenim gördüğüne dikkat çekti.

Türkiye’den getirilen su projesi ile tarım ve ziraatte gelişmeler yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, hizmet sektörünün yanı sıra iletişim çağında ar-ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınıp geliştiğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların koparılacağı ve üniter yapıya evrilecek bir çözüm modelini asla kabul etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta gerçeklerin görülmesi ve kabul edilmesiyle antlaşmaya varılabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle iki egemen devletin iş birliğine dayalı bir çözüm için mücadele verdiklerini dile getirdi.

Gazze ve Ortadoğu’ya bakıldığında, Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının öneminin bir kez daha görüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Ada’da 50 yıldan beridir barış ve huzur olduğunu ifade etti.

Lozan Antlaşması ve Kıbrıs Kuruluş Antlaşmaları’nda yer alan Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesinin sağlanması için İki devletin iş birliğinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, su, enerji ve farklı ekonomik iş birlikleri ile Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Rumlarının müreffeh yarınları yakalayacağını vurguladı.

Kıbrıs’ta milli mücadelenin yürütülmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşları yanında sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli davanın büyük olduğunu ve bu davanın Kıbrıs Türkü’nün yalnız başına yürüteceği milli bir mesele olmadığını kaydetti.

Milli davanın yürütülmesinde Türk kamuoyunun Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, münasebetlerin gelişmesi ve geleceğe taşınmasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı ile 50 yıl önce Mehmetçik ve Mücahitlerin verdikleri mücadeleler sonucu Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ödenen bedeller ve yapılan fedakarlıkların sonucu Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti sahibi olunduğunu vurguladı.

Milli mücadelede şehitleri rahmet anan ve gazilere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Tatar, dönemin Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkilileri olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı da saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM 79’uncu Genel Kurulu Toplantısı’nda yaptığı güçlü konuşması ile Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve yaptığı çalışmalar için Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer devlet büyüklerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda Çorlu’daki sanayi ve ticaret insanlarına Kıbrıs gazilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan ticaret temsilcilerine ve Çorlu halkına sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletti.

İş forumunda Sibel Tatar, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İzzet Volkan karşılıklı hediye takdiminde bulundu.