Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbeycan'da yaşanan Hocalı Katliamı’nın 33. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı; katliamın acılarının hâlâ yüreklerinde hissettiklerini vurguladı.

Tatar mesajında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan halkına en içten ve en samimi duygularımla Kıbrıs Türk halkının dayanışma ve birlikteliğini de iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar yayımladığı yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Azerbeycan'da 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı Katliamının 33. yılında hayatlarını kaybedenlerin acıları hala yüreklerimizde hissedilmektedir.

İnsanlık ve dünya tarihinde kara bir leke olarak yer alan Hocalı Katliamı'nda aralarında yaşlıların, kadınların ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimiz Ermeni güçleri tarafından vahşice katledilirken, yüzlercesi kaçırılmış, binlercesi de esir alınmıştır.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin maruz kaldıkları soykırımın ardından 2020 yılında 44 gün süren şanlı zaferle Hocalı ve Şusa'nın da içerisinde yer aldığı Karabağ yeniden kazanılarak yeni bir dönem başlamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenleri rahmetle anar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan halkına en içten ve en samimi duygularımla Kıbrıs Türk halkının dayanışma ve birlikteliğini iletirim.”