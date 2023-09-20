Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 78’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı’nda Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaları BRT’ye değerlendirdi.

Erdoğan’ın verdiği mesajların güçlü ve önemli olduğunu belirten Tatar, KKTC’nin daha da güçlendiğini kaydetti.

‘Gerçekleri görme zamanı gelmiştir diyen Tatar, Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda verdiği mesajların yeni siyasetin güçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür etti.