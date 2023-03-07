“Yaşamın her basamağında, dünyaya örnek olmuş Kıbrıs Türk kadını, gelecekte de dayanışmanın ve cesaretin sembolü olmaya devam edecek “

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Kıbrıs Türk halkının toplumsal var oluş mücadelesinden bugüne, yaşamın her basamağında, dünyaya örnek olmuş Kıbrıs Türk kadınının gelecekte de dayanışmanın ve cesaretin sembolü olmaya devam edeceğini, halkın çağdaş norm ve değerlerle yaşamasına, devletin ilelebet payidar kalmasına öncü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tatar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, bu yıl deprem felaketinin yüreklerde açtığı yaraları iyileştirmeye çalışılan depremde yitirilen canların hak ve hukukunun peşinden gidilen, milletin fıtratında fazlasıyla bulunan empati, dayanışma, acılara ortak olma, toplumsal birliktelik gibi hasletlere sıkı sıkıya sarıldıkları bir dönemde idrak edildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamdaki rolleriyle ilgili hem farkındalık yaratılan, toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmasının çağdaş ve demokratik bir devlet mekanizmasındaki öneminin yeniden idrak edildiği bu önemli günün, eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına kadınların yeterince söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte ortaya konan iradenin kamuoyuyla paylaşıldığı bir gün olduğunu da vurguladı

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Milletvekili, Maliye Bakanı, Başbakan olarak görev yaptığım günlerde, gerek kadınlarımızın statüsünün çağdaş ülkelerdeki seviyelere çıkmasına yönelik ortaya koyduğum irade ve yürüttüğüm siyaseti bugün Cumhurbaşkanı olarak çok daha emin adımlarla devam ettirmeye kararlı olduğumu vurgulamakta fayda görüyorum.

Kıbrıs Türk halkının toplumsal var oluş mücadelesinden bugüne, sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her basamağında, bilgi birikimi, vizyonu, cesaret ve alın teriyle, tüm dünyaya örnek olmuş Kıbrıs Türk kadını, inanıyorum ki gelecekte de dayanışmanın ve cesaretin sembolü olmaya devam edecek; halkımızın çağdaş norm ve değerlerle yaşamasına, devletimizin ilelebet payidar kalmasına öncü olmayı sürdürecektir.

Güçlü kadının güçlü toplum, güçlü toplumun ise güçlü bir devleti yaratacağı gerçeğini rehber edinmeye devam ederek, kadınlarımızın her alanda çok daha etkin temsiliyetine destek vereceğimi yinelerken, egemen devletimizde hür bireyler olarak yaşamamız için toprağa düşen tüm şehitlerimizin annelerini saygıyla yad ediyor, depremde yitirdiğimiz canlarımızın ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum.”