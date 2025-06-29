Tatar İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Diplomatik olarak sesimizi duyurma çabasındayız. Bu uğurda çok mücadele verdik. Doğru yoldan şaşmadan yürümek, atalarımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde korumak görevimizdir."dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Londra ziyaretleri kapsamında, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından kuzey Londra’da düzenlenen 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre festivalde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’deki vatandaşlara, KKTC halkının sevgi saygı ve selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederek, işbirliği, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelecek nesillere; Kıbrıs Türk kültürünü, dilini, örf ve adetleri aktarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gönül, kültür ve milli değer bağlarını koparmayan herkese teşekkürlerini yineledi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri için festivalin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, festivallerin sosyal buluşma ve farklılıkları bir araya getirme bakımından önemli olduğunu söyledi.

“Sizin birlikteliğiniz, dayanışmanız siyasi ve ekonomik anlamda da fevkalade önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşakların köklerini, kimlik ve kültürlerini öğrenmeleri için festivallerin önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Avusturalyadaki vatandaşlarla da bir araya geldiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün yüreğinin birlikte attığını ve milli irade ile yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, ayrı bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, mücadeleci ruhunu, kültürünü, değerlerini gelecek nesillere aktarmak adına her türlü organizasyonda bir araya gelen Kıbrıs Türkünü, bu yolda gösterdiği kararlılıktan dolayı bir kez daha tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin tüm zorluklara rağmen geldiği aşamada, devlet olarak bu yolu kararlılıkla ve halkla bir bütün olarak yürümenin önemini bugün sizlerle burada paylaşmanın memnuniyetini yaşıyorum" dedi.

Sıfır asker, sıfır garanti anlayışında, federasyon temelindeki çözüm önerilerinin yıllardır sonuç vermediğini ve artık tükenmiş bir model olduğunu vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, çatışma kültürünün artarak devam ettiği dünyada Kıbrıs Türkünün kendi devletine sahip çıkması ve geleceğe taşımasının önemi ifade etti. Egemenlik ve iki devletli bir anlaşmanın altının boş olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkının özden gelen hakkı olduğunu, uzun yıllar var oluş mücadelesi ortaya konulduğunu da vurguladı.

Avrupa Bakanı, Parlamenterlerle ve Birleşik Kralık Eski Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini sürekli olarak anlattığını vurguladı.