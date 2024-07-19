Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabuldeki konuşmasında, İYİ Parti heyetini Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla KKTC’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan çok sayıda misafirin coşkulu kutlamalara katılması dolayısıyla duyduğu mutluluğu da ifade etti.

Güney Kıbrıs ve AB’nin federal temelde bir anlaşma için ortaya koyduğu zorlamalarına rağmen federal temelde görüşmelerin artık geride kaldığını tüm dünyaya ifade ettiklerini belirten Tatar, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak AB’ye üye yapılmasıyla Kıbrıs Türklerine büyük haksızlık yapıldığını, izolasyonların kaldırılacağı sözünün ise üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen tutulmadığını hatırlattı. Kıbrıs Türk halkının baskılara uğratılarak çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapıda Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan çekilmesinin hedeflendiğini belirten Tatar, oynanan bu oyunlara izin verilmeyeceğini söyledi.

“İki devletli siyasetin temelinde bir antlaşmada kuzeydeki Türk devleti antlaşmanın bir parçası olacaktır.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen halk olarak Kıbrıs Türk halkının geleceğini kendi isteğine göre tayin etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin garantörlüğünün devamının Kıbrıs Türk halkı için barış, huzur ve güvenliği bakımından öneminin altını çizen Tatar, “Türk askerinin varlığının devamı, hem Kıbrıs Türklerine hem de Rumlara fayda sağlamaktadır” dedi. Rumların milli siyasetinin ve emelinin Türkiye’nin adadan çekilmesini ve kuzeyi de Yunanlaştırmak olduğunu dile getiren Tatar, “Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Biz kendi müktesep haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Tarihi mücadeleden ve özden gelen haklarımız, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanmaktadır. Buna herkesin saygı duyması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı halkın olduğunu tüm dünyanın da gördüğüne işaret ederek KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin uyum içinde hareket ederken hak ve hukukun korunması bakımından güçlü bir pozisyonda olduklarını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda da ifade ettiği gibi KKTC’nin en güneydeki Türk devleti olarak Akdeniz’e açılan bir pencere olduğunu dile getiren Tatar, “Akdeniz’de bir serhat bekçisi olarak Türk dünyasının hak ve hukukunu korumakla varlığımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan Türkiye ile her konuda uyum içerisinde hareket etmek bizi güçlü kılacaktır” diye konuştu.

Kabulde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra Adana Milletvekili, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlandırma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Uluslararası İlişkler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın ve İyi Parti KKTC Temsilcisi Cihangir Bütün yer aldı.

-Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da konuşmasında, vatanlarının bir parçası olarak gördükleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihinin ve mücadelesinin bilinci içerisinde hareket ederek, verilen mücadeleden iftihar ettiklerini kaydetti.

Bugün Barış Harekatı'nın 50. yılında, davet üzerine Kıbrıs’ta bulunduklarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Dervişoğlu, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini ve şükranlarını sundu. Türkiye’nin 50 yıl önce yapmış olduğu hamlenin tüm adaya barış getirdiğini ve o günden sonra olumsuz herhangi bir çatışmayı da engellediğini belirten Dervişoğlu, ambargo ve izolasyonlara da atıfta bulunarak, uluslararası platformlarda Kıbrıs’ın hak ve hukukunun savunulması noktasında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini belirtti ve bu uğurda yaşamlarını yitiren tüm şehitleri rahmetle andı.