Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının yüreğinde sonsuza dek yaşayacak olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Rair Denktaş’ı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu bizlerin en büyük ve vazgeçilemez görevidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönnümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatar mesajında, “Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık lideri kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikalinin 13’üncü dönümünde bir kez daha büyük bir özlem ,saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatar mesajını şöyşe sürdürdü:

“Kıbrıs Türk halkının en karanlık günlerinde büyük bir azimle kararlılıkla halkımıza önderlik ederek dava ve silah arkadaşları ile başlattığınız kutsal ve destansı mücadeleniz en büyük güç ve ilham kaynağımızı oluşturmaktadır. Çok ağır bedeller ödenerek yürütülen bu mücadelede halkımız evlatlarını toprağa verirken bir adım bile gerilememiş ve bu mücadele halkımıza özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandırırken, bugün kendi vatanımızda kendi devletimizin çatısı altında özgür , egemen ve güven içinde yaşıyoruz. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın bizlere emanet ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız sürerken, Denktaş'ın mücadelesi, ilke ve düşünceleri bizlere rehber olmaya devam etmekte ve mücadele yolumuzu aydınlatmaktadır.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın sürekli olarak işaret ettiği ve son nefesinde bile sarfettiği ‘Devletinize, egemenliginize ve anavatan Türkiye’ye dört elle sarılınız, Türk askerinden asla vazgeçmeyiniz’sözleriyle bizlere kutsal bir miras olarak bıraktığı vasiyetine her zaman bağlı kalacağız. Bu kutsal vasiyet halkımızın ve mücadelemizin en büyük ilham ve güç kaynağıdır. Bunu her zaman hatırlayacak, yaşatacak ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bugün anavatan Türkiye ile belirlediğimiz yeni ve milli yolda büyük bir azim ve kararlılıkla yürürken devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs 'ta federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olmadığı açık ve net bir şekilde görülürken Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak olan tek çözüm şekli iki ayrı devletin varlığına dayalı adil ve kalıcı sürdürülebilir çözüm şeklidir. Bu arada bir kez daha belirtmek gerekir ki egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul edilmeden, müzakere masalarında bir kez daha Rum tarafının esiri olmayacağız. Rum tarafının federasyon anlayışı Türk askerini Kıbrıs tan uzaklaştırmak, halkımızı azınlık yapmaktır. Bunlar asla kabul edilemez. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'a ebediyete intikal edişinin onüçüncü yıl dönümünde şahsım ve halkım adına yeniden seslenirken devletimizden, egemenligimizden, özgürlüğümüz den ve anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtirim. Anavatan Türkiye ile belirlediğimiz yeni ve milli yolda kararlılıkla yürümeye devam ederken Kıbrıs Türk halkının onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz . Rum’un kölesi ve azınlığı olmayacağız. Bizler bu topraklarda misafir değiliz ve en az Rumlar kadar her hakka sahibiz. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ı bir kez daha büyük bir özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş, rahat uyuyunuz. Bizlere emanetiniz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti korunacak, daha da güçlendirecek ve sonsuza dek yaşatılacaktır. Vatan ve halkımız sizlere minettardır.”